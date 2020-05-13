В Сыктывкаре заметили гигантскую колонну военных (фото)13 мая 2020
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Фото: телеграм канал «Коми телега»
Солдаты оказались срочниками
13 мая жителей столицы Коми удивила невероятных размеров военная колонна, которая проезжала в районе аэропорта. Об этом сообщили в телеграм канале «Коми телега».
Оказалось, что в этой ситуации нет ничего необычного. Военные - это солдаты, которые проходили срочную службу в учебной части Сыктывкара. Сейчас они закончили обучение и отправляются на места дальнейшего прохождения службы.
Напомним, 1 апреля по указу президента в РФ стартовал весенний призыв в армию. До 15 июля в строй должны отправиться 135 тысяч новобранцев. По заявлениям Минобороны, при малейших признаках инфекционного заболевания новобранца обязательно протестируют на коронавирус.
Если результаты анализа окажутся положительными, новобранца немедленно отправят в специализированную больницу или клинику. Медкомиссии проинструктированы, поэтому призывников будут вызывать на осмотр небольшими группами и по возможности держать отдельно друг от друга.
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