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Фоторепортаж: как в Сыктывкаре ремонтируют дороги, на которые потратили 420 миллионов рублей

Фоторепортаж: как в Сыктывкаре ремонтируют дороги, на которые потратили 420 миллионов рублей

13 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Виктор Конюхов/ PG11.ru/ Ремонт дорог на улице Чкалово
Предстоят серьезные работы

В Сыктывкаре начали ремонт дорожных покрытиий по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как продвигается реализация этого проекта? Мэр Сыктывкара устроила инспекцию, чтобы проверить это. На мероприятии побывал и журналист портала PG11.ru.

Наталья Хозяинова

Работа кипит полным ходом, ремонтируется улица Краснозатонская. Дороги находятся в удовлетворительном состоянии.  

Ремонт в поселке Краснозатонском

Подрядчик, который ремонтирует дороги, отметил, что используются новые материалы, которые более устойчивы к суровым северным условиям. Улицу планируют доделать к 27 мая.

Мэр проверяет дороги в поселке Краснозатонском

Дорога на улице Чкалова выглядит не так хорошо. Ремонтируется участок от улицы Энгельса до перекрестка с Карла Маркса.

Ремонт дорог на улице Чкалова

Работа над дорогами продолжается. Подрядчик отмечает, что делает работу «как для себя», так как эта дорога проходит прямо через его дом. Участок планируют сдать в срок.

Мэр проверяет дороги на Чкалова

Реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходят успешно. Мы уделяем внимание всем дорогам: и центральным, и поселочным. Проект должен охватить весь город, - рассказала Наталья Хозяинова.

В 2020 году по проекту «БКАД» на ремонт дорог выделили 420 миллионов рублей. Это больше чем в прошлом году: в 2019 выделили 400 миллионов рублей и отремонтировали 30 километров дорог. В этом году буду отремонтированы:
– ул. Коммунистическая (от ул. К. Маркса до Октябрьского пр.)
– ул. Димитрова
– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул. Колхозная от ул. Маркова до ул. Мичурина)
– Автомобильная дорога «Подъезд к Южному промузлу» (ул. Колхозная от ул. Пермская до ул. Маркова)
– Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. Орджоникидзе)
– Парковый проезд
– Проезд 65-летия Победы (от Пермского шоссе до дома № 17)
– ул. Пушкина (от дома № 81 до дома № 135 по ул. Пушкина)
– ул. Западная
– ул. Карла Маркса (от Октябрьского проспекта до ул. Коммунистическая)
– ул. Красных Партизан
– ул. Юхнина
– ул. Чкалова
– ул. Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Свободы и от ул. Д. Каликовой до ул. Колхозная)
– ул. Домны Каликовой (от ул. Южная до ул. Береговая)
– ул. Свободы
– ул. Сорвачева
– Автомобильная дорога «По п.г.т. Верхняя Максаковка (ул. Красноборская)
– ул. Краснозатонская (от ул. Трактовая до ул. Судоремонтная)
– ул. Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе)
– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Колхозная)
– Покровский бульвар
– ул. Почтовая (от Межевого переулка до ул. Корткеросская)
– ул. Банбана (от ул. Космодемьянская до ул. Банбана, д.4)
– ул. Национальная
– ул. Дальняя
– ул. Северная
– ул. Парковая
– ул. Серова (от ул. Банбана до ул. Школьная)
– ул. Зои Космодемьянской (от ул. Школьная до ул. Прямая)
– ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Максаковка
– Автомобильная дорога от ул. Лесная до с/о Панел
– ул. Островского (от ул. Молодежная до ул. Эжвинская)
– ул. Мира
– ул. Лесная
– ул. Славы
– ул. Менделеева (от ул. Мира до пр.Бумажников)
– ул. Эжвинская
 

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