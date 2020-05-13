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Врач Александр Мясников рассказал о риске заражения COVID-19 больных раком

Врач Александр Мясников рассказал о риске заражения COVID-19 больных раком

13 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Сергей Фадеичев / ТАСС
Прерывать плановое лечение крайне нежелательно

 По словам специалиста, пациенты с онкозаболеваниями находятся в группе риска заражения не только коронавируса, но любыми другими инфекциями, пишет РИА Новости.

- В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Все это создает дополнительную угрозу инфицирования, - рассказал эксперт.

Он также отметил, что людям с онкозаболеваниями необходимо тщательно соблюдать самоизоляцию и меры профилактики, но прерывать плановое лечение крайне нежелательно. Рекомендуется продолжать их согласно лечебному плану.

- Если у вас не подтвержден COVID-19. При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием, - отметил Мясников.

Врач заключил, что проведение химиотерапии на период инфицирования стоит отложить.

Напомним, на 13 мая в Коми лабораторно подтверждено 859 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 16 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. За сутки также выздоровело 43 человека.

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