В Сыктывкаре сняли удивительный клип под композицию Эдварда Кайда

Столичный музыкант совместно с Нацгалереей Коми выпустил музыкальный клип под названием Gallery, в котором удивительным образом сочетается природа и искусство. Об этом он рассказал порталу PG11.ru.

По словам Эдварда, композиция была готова на второй день после того, как его попросили написать музыку к презентации галереи.

- Для изображения характерного величественного образа искусства, я решил начать музыку с остинатного ритма и подхватить его квартой - интервалом, с которого начинаются все гимны.

Но чтобы избежать лишнего пафоса, я решил, что дальше музыка должна звучать легко и ненавязчиво, просто и современно - так, чтобы она легко накладывалась на видеоряд и не оттягивала на себя лишнего внимания, - рассказал музыкант.

К сожалению, по техническим причинам ролик задержался на целый год. Изначально было сделано два варианта видео. Первый был больше документальным и информативным. Во втором же сюжет разворачивался вокруг времен года:

- В этой версии идёт некое неконфликтное противопоставление природы с искусством, которое было создано человеком. Искусство прекрасно, ибо оно неразрывно связано с природой, которое по умолчанию считается общепризнанным гениальным творением - считает композитор.

Местом съемок выступила, как не трудно догадаться, Национальная галерея Республики Коми. Оператором выступил Андрей Мороков.

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