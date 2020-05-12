Ученые выяснили, почему мужчины чаще болеют коронавирусом

Ученые предположили, что мужчины болеют коронавирусом чаще женщин из-за белка DCE2, который ускоряет заражение. Об этом со ссылкой на European Heart Journal сообщает ТАСС.

Специалисты давно заметили, что коронавирус чаще поражает мужчин. Биологи изначально связывали это с тем, что в клетках легких у мужчин молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, значительно больше, чем в аналогичных клетках у женщин. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Результаты нового исследования, которым руководил профессор кардиологии Гронингенского университета Адриан Воорс, дали больше доказательств сторонникам этой гипотезы. Ученые измеряли концентрацию молекул ACE2 в крови более 2 тыс. пациентов из 11 европейских стран. Анализ подтвердил, что у мужчин их гораздо больше, чем у женщин. Аналогичные результаты дала проверка на еще около 1,7 тысяч человек.

Напомним, на 11 мая в Коми лабораторно подтверждено 847 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 15 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 219 пациентов выздоровело.

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