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Ученые рассказали о женском бесплодии из-за коронавируса

Ученые рассказали о женском бесплодии из-за коронавируса

12 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Заболевание может инфицировать яичники и матку

Ученые из департамента физиологии Медуниверситета Цинзина в Китае предупредили о возможном бесплодии у женщин, как одном из последствий COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Медики выяснили, что заражение коронавирусом может влиять на репродуктивную систему женщин. Ученые отметили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как в них в большом количестве представлен белок ACE2. Именно через него вирус проникает в организм. Специалисты также рассказали о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких.

Коронавирус может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через «повсеместную экспрессию ACE2». В итоге это может привести к бесплодию. Также ученые предупредили о возможном нарушении менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме у беременных, и других патологиях.

Один из российских ученых – завлаборатории Новосибирского госуниверстета Сергей Нетесов подтвердил, что многие вирусные и бактериальные инфекции оказывают влияние на репродуктивную систему.

- У нового коронавируса есть такой потенциал, как это отмечено в приведенной публикации. Хотя точных данных относительно такой возможности пока нет. Скорее всего, уже к концу года появятся медицинские исследования, основанные на реальных фактах, а не на гипотезах, - подчеркнул эксперт.

Напомним, на 11 мая в Коми лабораторно подтверждено 847 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 15 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 219 пациентов выздоровело.

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Дети Коронавирус

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