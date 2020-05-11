Фото дня в Сыктывкаре: небо, тучи и закат

В Сыктывкаре потихоньку начинается сезон гроз. И это не может не радовать тех, кто увлекается фотографией, ведь можно сделать кучу красивейших снимков природного явления. Один из них и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

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Ясное небо, грозовые тучи и закат в одном фото #pg11_фотодня

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