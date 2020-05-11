Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, сообщает РИА Новости.

Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем. В нынешнем году этот день выпадает на пятницу. Кстати, в Сыктывкаре 12 июня отмечается не только День России, но и День города. В 2020 году столица Коми отмечает юбилей - 240 лет. Кстати, подготовка к празднованию еще в прошлом году началась со скандалом. Житель Сыктывкара уличил некоторых участников конкурса логотипа к юбилею в плагиате. В результате специальная комиссия даже сняла один из логотипов с участия, а между тем, у него были все шансы на победу.

Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: с 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

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