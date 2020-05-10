Фото дня в Сыктывкаре: бескрайнее море туманов

Мы продолжаем любоваться туманами. На этот раз белая дымка заволокла все вокруг, настолько, что превратила дикие окрестности столицы Коми в настоящее молочное море.

@m.ang.le

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