Выяснилось, когда в России планируют снова открыть детсады

Начала пандемии в России не работают детские сады, однако когда-нибудь это изменится. Условия возобновления их работы назвали в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

По словам представителя ведомства Татьяны Руженцовой, открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений.

- На втором этапе может быть ослаблен режим для детских садов. На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, - сказала специалист в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.

Она добавила, что окончательное решение принимают главы субъектов и региональные санитарные врачи. По словам Руженцовой, это необходимо, чтобы учесть особенности протекания эпидемии в каждом регионе.

Напомним, на 10 мая в регионе лабораторно подтверждено 823 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 14 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 219 пациентов выздоровело.

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