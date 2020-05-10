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На доплаты медикам Коми выделят более 400 миллионов рублей

На доплаты медикам Коми выделят более 400 миллионов рублей

10 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Документ распределяет более чем 3,1 миллиарда на выплаты стимулирующего характера

Врачам и работникам медицинской сферы из Коми выделят почти 500 миллионов рублей. Распределение средств утвердил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Первый документ распределяет более чем 3,1 миллиарда на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь тем, у кого выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения. Согласно документу, Коми получит 176 млн 313 тысяч рублей. 

Вторым документом распределено более чем 9,2 миллиарда рублей на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлен COVID-19. Из них Коми получит более 267 млн 329 тысяч рублей.

Напомним, врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что малоимущие жители республики смогут получить деньги на покупку семенного картофеля и овощей. По его словам, новой мерой поддержки смогут воспользоваться люди, которые выращивают картофель на своих участках. Таким образом власти региона рассчитывают помочь населению в решении продуктового вопроса. Выплата получила название «На ведение садоводства и огородничества». Ее размер составит 500 рублей.

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