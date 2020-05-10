Спортивный Мирон, милая Снежка и Черныш: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Мирон

Грациозен, обаятелен, молод и ооооочень любопытен Он еще не выбрал хозяина своего сердца. Кто покорит этого красавчика? Мирон - спортивный кот! Предпочитает такие виды спорта как «удрать от волонтера», «сбежать из вольера», «тыгыдык по клеткам». Мирону около года, кастрирован, к лотку приучен. Снежка

Снежка все еще ждет! Это игривая своенравная блондинка, кошечка с мужским характером, с другими хвостатыми не конфликтует, но может дать сдачи, если ее будут обижать. Не фанатеет от обнимашек, но с удовольствием погоняет с вами в мяч или попробует на зуб новые игрушки. К лотку приучена. Ест сухой и влажный корм. Черныш

Черныш ищет дом. Это игривый мальчик, любит погонять мячик, немного пуглив, но это пройдет. Не откажется от поглаживаний и чесаний за ушком. К лотку приучен, кастрирован, возраст около года.

Голубоглазые котята

На этот раз нашу рубрику завершает не одна, а сразу три кошки. Черненький - игривый озорной мальчишка. Беленькая очень красивая девочка-принцесса. Серенькая тоже девочка, лапки и грудка белые. Она самая активная, с двух недель жизни самостоятельно познает мир. Котятам 1 месяц, родились 2 апреля, у всех красивые голубые глаза, как у мамы-кошки.