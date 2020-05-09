Сыктывкарские росгвардейцы исполнили военные песни с известными артистами (видео)

В честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне офицеры Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в акции «Мелодии Победы». Вместе с известными артистами Коми они исполнили песни военных лет.

Заместитель начальника по работе с личным составом полковник Сергей Андрющенко и начальник пресс-службы майор полиции Вера Крючек совместно с заслуженной артисткой России, народной артисткой Коми, солисткой Театра оперы и балета Ольгой Сосновской и лауреатом международных конкурсов вокалистов Алексеем Юрковским исполнили песни Победы для ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Для героев прозвучали полюбившиеся многим песни: «В землянке», «В лесу прифронтовом», «Алеша», «Песня неизвестному солдату», «Тучи в голубом», «День Победы».

- Миллионы человеческих жизней – такова цена Победы. Но Вы выстояли, Вы выжили и сегодня Вы рядом с нами. Мы Вас уважаем, любим и гордимся вами и вашим подвигом. Вы пример для подражания настоящим и будущим защитникам. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и как можно дольше оставаться рядом с нами, - поздравил ветеранов полковник Сергей Андрющенко.

Напомним, также сегодня Владимир Уйба возложил цветы к мемориалам «Вечная слава» и «Скорбящий воин». Все прошло при строгом соблюдении санитарных правил безопасности без участия ветеранов войны, тружеников тыла, членов Правительства Республики Коми, депутатов Государственного Совета, жителей и гостей столицы республики.

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