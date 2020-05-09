Видеорепортаж: как сыктывкарцы отмечают День Победы

Сегодня по всей России отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за эпидемии коронавируса все уличные мероприятия были отменены. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарцев, как они отмечают этот праздник в условиях самоизоляции.

Мы посетили несколько памятников жертвам Великой Отечественной войны. На каждом из них можно было найти людей. Однако все соблюдают дистанцию и используют средства защиты.

Можно заметить, что на улицах сейчас меньше людей, чем обычно. К примеру в Кировском парке, на Центральной площади не было ни одного человека. Большинство людей сосредоточено возле Вечного огня, памятника Неизвестного солдата.

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