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В Сыктывкаре начался масштабный ремонт дорог

В Сыктывкаре начался масштабный ремонт дорог

09 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара / В Сыктывкаре начался ремонт дорог по программе БКАД
Работы затронут более 30 километров асфальта

В Сыктывкаре стартовали работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). О первых шагах сообщает пресс-служба мэрии города. 

Работы начались по улицам Юхнина, Чкалова и Краснозатонская. По улице Юхнина подрядчик произвёл фрезерование – снятие верхнего слоя асфальта, что является подготовительным этапом. На улице Чкалова работы сосредоточены в районе заезда на базы. Здесь идёт замена бордюрных камней. По улице Краснозатонской идут работы по устройству выравнивающего слоя. 

Всего по БКАД этим летом планируют отремонтировать более 30 километров асфальта на 38 улицах и участках дорог на общую сумму свыше 420 млн рублей. Все участки, попавшие в план ремонта по БКАД, для удобства горожан отображены на специальной онлайн карте по ссылке: bkdrf.ru/map/syktyvkar

Все работы синхронизированы с планами ремонта сетей ресурсоснабжающих организаций, что необходимо для предотвращения раскопок по свежему асфальту. 

Дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках БКАД:

– ул.Коммунистическая (от ул. К.Маркса до Октябрьского пр.)

– ул.Димитрова

– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Колхозная от ул.Маркова до ул.Мичурина)

– Автомобильная дорога «Подъезд к Южному промузлу» (ул.Колхозная от ул.Пермская до ул.Маркова)

– Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. Орджоникидзе)

– Парковый проезд

– Проезд 65-летия Победы (от Пермского шоссе до дома № 17)

– ул.Пушкина (от дома № 81 до дома № 135 по ул.Пушкина)

– ул.Западная

– ул.Карла Маркса (от Октябрьского проспекта до ул.Коммунистическая)

– ул.Красных Партизан

– ул.Юхнина

– ул.Чкалова

– ул.Ленина (от ул.Орджоникидзе до ул.Свободы и от ул. Д.Каликовой до ул.Колхозная)

– ул.Домны Каликовой (от ул.Южная до ул.Береговая)

– ул.Свободы

– ул.Сорвачева

– Автомобильная дорога «По п.г.т. Верхняя Максаковка (ул.Красноборская)

– ул.Краснозатонская (от ул.Трактовая до ул.Судоремонтная)

– ул.Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе)

– Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Маркова от Сысольского шоссе до ул.Колхозная)

– Покровский бульвар

– ул.Почтовая (от Межевого переулка до ул.Корткеросская)

– ул.Банбана (от ул.Космодемьянская до ул.Банбана, д.4)

– ул.Национальная

– ул.Дальняя

– ул. Северная

– ул.Парковая

– ул.Серова (от ул.Банбана до ул.Школьная)

– ул.Зои Космодемьянской ( от ул.Школьная до ул. Прямая)

– ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Максаковка

– Автомобильная дорога от ул.Лесная до с/о Панел

– ул.Островского (от ул. Молодежная до ул.Эжвинская)

– ул.Мира

– ул.Лесная

– ул.Славы

– ул.Менделеева (от ул.Мира до пр.Бумажников)

– ул.Эжвинская

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