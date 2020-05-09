Тест для сыктывкарцев: что вы знаете о Великой Отечественной войне?

Уже сегодня Россия отмечает День Победы - праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Портал PG11.ru создал для сыктывкарцев тест, чтобы каждый смог выяснить, хорошо ли они знакомы с историей Великой Отечественной войны. Делитесь результатами в комментариях!

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Какой результат вы получили по итогу теста? Пишите в комментариях.