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Interbuk.ru: Депутат Госдумы заявил, что киберспорт не сможет заменить реальный спорт

Interbuk.ru: Депутат Госдумы заявил, что киберспорт не сможет заменить реальный спорт

08 мая 2020 Служба новостей
Ничто не сравнится с занятиями на свежем воздухе

Киберспорт как полноценный вид спорта – это реальность. Несмотря на то, что все еще находятся те, кто не считают его полноценной спортивной дисциплиной, видеоигры плотно укоренились в сердцах миллионов игроков и наблюдателей. Строятся огромнейшие империи, рынок киберспорта каждый год имеет прирост в 20% при том, что уже достиг десятков миллионов долларов. Недавно свою позицию по этому поводу высказал депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Он отметил, что киберспорт является альтернативой реальному. В условиях самоизоляции только турниры по видеоиграм имеют место быть, не отменяются и не переносятся. Игроки, организаторы и аудитория могут собраться вместе в виртуальном пространстве и получить максимум удовольствия от мероприятия.

Самым популярным спортом в мире до сих пор является футбол. Его фанатов в мире больше всего. Любителями наблюдать за матчами и громко болеть за любимую команду являются и женщины и мужчины всех возрастов. Киберспортом увлекается в основном юное поколение, в среднем молодые люди от 14 до 35 лет. Основной доход разработчики игр сегодня получают не от продажи копий, которые находятся уже в свободном доступе, а от предметов с символикой любимых игр. Это снаряжение персонажей, автомобили и другая техника, одежда и многое другое. Здесь проводится параллель с футболом, так как его символика точно так же не менее популярна. Турниры обоих собирают многотысячные аудитории, под которые выделяются крупнейшие стадионы мира. Процесс игры и в том и в другом случае – это увлекательные зрелища, которые держат зрителей в напряжении от первой до последней минуты.

В киберспорте создаются команды игроков, в состав которых могут входить профессионалы со всего мира. Точно так же, как и при трансфере футболистов известных клубов, тратятся сотни тысяч долларов, команды обмениваются и продают игроков друг другу. Фанаты киберспорта имеют своих любимчиков, за красочными моментами которых внимательно следят независимо от того, в какую команду игрок попал. Такие же права у киберспорта, как и у футбола, и в деле со ставками. Киберспортивные мероприятия пользуются не меньшим спросом, поэтому предугадать исход события и получить выигрыш хотят многие. Букмекеры выделяют специальные отдельные линии для него, бетторы ставят и на команды, и на результаты отдельных игроков.

И все же, при всем своем великолепии, по мнению Сергея Кривоносова, киберспорт никогда не заменит реальный спорт. Депутат в своем высказывании ссылается на здоровье нации. Киберспортивные занятия не требуют развития мышц, укрепления здоровья в процессе физических нагрузок. Да, чтобы быть успешным, необходимо много тренироваться, разрабатывать мышление, тактику и т. п., но о физическом развитии здесь речи не идет. По словам политика, ничто не заменит занятия спортом на свежем воздухе.

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