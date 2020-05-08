Фото дня в Сыктывкаре: облачная птица над бескрайними просторами

Часто засматриваетесь на облака? А ведь в них и правда иногда угадываются причудливые, но такие знакомые формы. Наша подписчица увидела в одном из них птицу. А что видите вы?

@m.ang.le

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