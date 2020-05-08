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В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре умирает коронавирус

В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре умирает коронавирус

08 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
AFP 2020 / Stringer
Высокие температуры губительны для заразы, но на ее распространение не влияют

Теплая погода, которая установилась в мае по России, оказалась серьезным препятсвием для COVID-19. Об этом со ссылкой на ответ Роспотребнадзора сообщил портал стопкоронавирус.рф, пишут Известия.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре +30 градусов и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность. Низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют разрушению вируса, - говорится в сообщении портала, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что вирус полностью дезактивируется при температуре в +70 градусов. Как такую температуру больной человек может выдержать без последствий, правда, не уточняется.

Но не стоит обольщаться, ведь результаты исследований Университета Торонто свидетельствуют о том, что коронавирус SARS-CoV-2 – возбудитель COVID-19, выживает вне зависимости от температуры воздуха и широты, поэтому с жарой распространение заразы не прекратится.

Напомним, на 8 мая в регионе лабораторно подтверждено 793 (+11) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 11 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 129 пациентов выздоровело.

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