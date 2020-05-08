Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец08 мая 2020
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pixabay.com / Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
Все можно приготовить на сковородке
Наступили майские праздники. У многих сыктывкарцев они ассоциируются с отдыхом на природе и шашлыками. Однако из-за режима самоизоляции люди не могут выбраться на природу. Так как же им быть? Портал PG11.ru спросил у повара, как приготовить шашлык в домашних условиях.
Дарья Лаптева - молодой сыктывкарский повар. Она поделилась с нами своими любимыми и простыми рецептами домашних шашлыков:
Шашлык из свинины «Быстрый»
russianfood.com
Из продуктов потребуется:
- Свинина (шейка, окорок) - 1 кг
- Лук репчатый - 2-3 шт.
- Уксус яблочный - 0,25 стакана
- Соль - 1 ч. ложка
- Молотый черный перец - 0,25-0,5 ч. ложки
Мясо нужно помыть и подсушить, нарезать на кусочки. Потом его нужно подсушить, посолить и поперчить. Пока мясо «отдыхает», разогреваем сковородку и добавляем растительное масло.
russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
Ключевым элементом рецепта является уксус. Его нужно развести вместе с водой. В итоге должен получится стакан воды.
russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
Начинаем жарить мясо, добавляем уксусную смесь. Продолжаем готовить до полного выпаривания жидкости, добавляем лук и жарим примерно минуту. Останется только сервировать и подать мясо с любым соусом.
Армянский шашлык из говядины
russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
Продукты, которые потребуются:
- Говядина молодая или телятина (вырезка) - 0,5 кг
- Гранатовый сок - 250 мл
- Лук репчатый белый - 2 шт. (200 г)
- Масло сливочное - 100 г
- Соль - 1 ч.л.
- Перец черный молотый - 0,5 ч.л.
- Зелень петрушки - 1 пучок
- Зелень кинзы - по вкусу
Мясо нужно помыть, подсушить и нарезать на ровные кусочки. Растапливаем кусочек сливочного масла на сковороде и выкладываем мясо.
russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
Через 15 минут добавляем нарезанный кольцами лук. Чуть позже добавляем гранатовый сок. Тушим мясо в течении 5-8 минут. Добавляем зелень и сервируем.
Куриный шашлык
russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
Продукты:
- Куриное филе - 1 кг
- Шампанское сухое (брют) (или вино белое сухое) - 0,5 стакана
- Лук репчатый - 2-3 шт.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Масло растительное - 3 ст. ложки
Нарезаем куриное филе кусочками, кладем в миску, добавляем соль, перец, заливаем все шампанским. Оставляем мариноваться в течении 30 минут.
russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
После выкладываем мясо на сковородку и жарим на среднем огне 15 минут.
russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец
Затем накрываем сковородку крышкой и пропариваем мясо 5-7 минут. Готово!
А какие рецепты знаете вы? Пишите в комментариях!
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08 мая 2020, 15:15
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