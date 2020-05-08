Наступили майские праздники. У многих сыктывкарцев они ассоциируются с отдыхом на природе и шашлыками. Однако из-за режима самоизоляции люди не могут выбраться на природу. Так как же им быть? Портал PG11.ru спросил у повара, как приготовить шашлык в домашних условиях.

Дарья Лаптева - молодой сыктывкарский повар. Она поделилась с нами своими любимыми и простыми рецептами домашних шашлыков:

Шашлык из свинины «Быстрый»

russianfood.com

Из продуктов потребуется:

Свинина (шейка, окорок) - 1 кг

Лук репчатый - 2-3 шт.

Уксус яблочный - 0,25 стакана

Соль - 1 ч. ложка

Молотый черный перец - 0,25-0,5 ч. ложки

Мясо нужно помыть и подсушить, нарезать на кусочки. Потом его нужно подсушить, посолить и поперчить. Пока мясо «отдыхает», разогреваем сковородку и добавляем растительное масло.

russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец

Ключевым элементом рецепта является уксус. Его нужно развести вместе с водой. В итоге должен получится стакан воды.

russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец

Начинаем жарить мясо, добавляем уксусную смесь. Продолжаем готовить до полного выпаривания жидкости, добавляем лук и жарим примерно минуту. Останется только сервировать и подать мясо с любым соусом.

Армянский шашлык из говядины

russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец

Продукты, которые потребуются:

Говядина молодая или телятина (вырезка) - 0,5 кг

Гранатовый сок - 250 мл

Лук репчатый белый - 2 шт. (200 г)

Масло сливочное - 100 г

Соль - 1 ч.л.

Перец черный молотый - 0,5 ч.л.

Зелень петрушки - 1 пучок

Зелень кинзы - по вкусу

Мясо нужно помыть, подсушить и нарезать на ровные кусочки. Растапливаем кусочек сливочного масла на сковороде и выкладываем мясо.

russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец

Через 15 минут добавляем нарезанный кольцами лук. Чуть позже добавляем гранатовый сок. Тушим мясо в течении 5-8 минут. Добавляем зелень и сервируем.

Куриный шашлык

russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец

Продукты:

Куриное филе - 1 кг

Шампанское сухое (брют) (или вино белое сухое) - 0,5 стакана

Лук репчатый - 2-3 шт.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Масло растительное - 3 ст. ложки

Нарезаем куриное филе кусочками, кладем в миску, добавляем соль, перец, заливаем все шампанским. Оставляем мариноваться в течении 30 минут.

russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец

После выкладываем мясо на сковородку и жарим на среднем огне 15 минут.

russianfood.com/ Топ рецептов домашних шашлыков, которые может приготовить любой сыктывкарец

Затем накрываем сковородку крышкой и пропариваем мясо 5-7 минут. Готово!

А какие рецепты знаете вы? Пишите в комментариях!

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