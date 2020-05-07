Эксперт назвал симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать скорую

Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников назвал основные симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь. Об этом сообщает «Газета.ru».

Во-первых, это температура выше 38 градусов, которая не понижается после приема жаропонижающих средств. Во-вторых, затрудненность дыхания. В-третьих, обезвоживание, сухость во рту и сопутствующие концентрированная моча и диарея.

Кроме того, как отметил врач, симптомом, при котором стоит вызвать скорую, является спутанность сознания и заторможенность. Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.

Напомним, на 7 мая в регионе лабораторно подтверждено 782 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 13 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 129 пациентов выздоровело.

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