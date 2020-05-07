Врач предупредила россиян об опасности антисептиков

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова, пишет РИА Новости.

- Частое мытье рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Это одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения вирусной инфекции. Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита, -сказала она в комментарии, опубликованном в социальных сетях управделами.

По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.

- Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм, — сказала врач. Она также добавила, что причиной аллергического дерматита могут стать отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических гелях.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту вокруг себя;

держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство;

старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);

носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке иметь возможность очистить руки;

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете; использованные салфетки обязательно утилизируйте;

на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

в людных местах, особенно в аэропортах и других системах общественного транспорта, сведите к минимуму прикосновения к окружающим поверхностям и предметам;

всегда мойте руки перед едой;

не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, в которую другие люди погружали свои пальцы;

избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

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