Врач предупредила россиян об опасности антисептиков

Врач предупредила россиян об опасности антисептиков07 мая 2020
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pixabay.com
Защитный слой кожи не успевает восстанавливаться
Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова, пишет РИА Новости.
- Частое мытье рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Это одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения вирусной инфекции. Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита, -сказала она в комментарии, опубликованном в социальных сетях управделами.
По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.
- Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм, — сказала врач. Она также добавила, что причиной аллергического дерматита могут стать отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических гелях.
Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:
- самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту вокруг себя;
- держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство;
- старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);
- носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке иметь возможность очистить руки;
- носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете; использованные салфетки обязательно утилизируйте;
- на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);
- в людных местах, особенно в аэропортах и других системах общественного транспорта, сведите к минимуму прикосновения к окружающим поверхностям и предметам;
- всегда мойте руки перед едой;
- не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, в которую другие люди погружали свои пальцы;
- избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.
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07 мая 2020, 15:09
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