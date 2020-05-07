Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Врач предупредила россиян об опасности антисептиков

Врач предупредила россиян об опасности антисептиков

07 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Защитный слой кожи не успевает восстанавливаться

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова, пишет РИА Новости.

- Частое мытье рук и использование антисептических гелей призвано защищать от вирусов. Это одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения вирусной инфекции. Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита, -сказала она в комментарии, опубликованном в социальных сетях управделами.

По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.

- Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм, — сказала врач. Она также добавила, что причиной аллергического дерматита могут стать отдушки и консерванты, содержащиеся в антисептических гелях.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

  • самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту вокруг себя; 
  • держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство; 
  • старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);
  • носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке иметь возможность очистить руки; 
  • носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете; использованные салфетки обязательно утилизируйте; 
  • на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);
  • в людных местах, особенно в аэропортах и других системах общественного транспорта, сведите к минимуму прикосновения к окружающим поверхностям и предметам; 
  • всегда мойте руки перед едой; 
  • не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, в которую другие люди погружали свои пальцы; 
  • избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Здоровье

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Врио главы Коми рассказал о выходе республики из самоизоляции Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В Коми ребенок выпал из окна и умер Читать
вчера
Стало известно, какая погода будет на 9 Мая в Сыктывкаре Читать
03 мая
В Коми зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

05 мая
Предполагаемые сроки окончания эпидемии COVID-19 в России сдвинулись
28 апреля
Сидим дома: в России продлили режим самоизоляции
22 апреля
В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию
19 апреля
Депутаты попросили власти выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей
16 апреля
Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru