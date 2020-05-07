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«Работать не страшно»: сыктывкарка рассказала, каково быть курьером в период эпидемии

«Работать не страшно»: сыктывкарка рассказала, каково быть курьером в период эпидемии

07 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Ульяна Бикчураева
Жители одобрительно относятся к важной сейчас профессии

В Сыктывкаре до сих пор действует режим обязательной самоизоляции. Многие заведения общественного питания перешли на режим доставки. Каково это работать доставщиком в период пандемии? Портал PG11.ru узнал это у одного из курьеров.

Ульяна работает в одном из популярных сервисов доставки. Курьеры этой службы носят зеленую форму и специальные рюкзаки. Туда она устроилась совсем недавно и решила поделиться с нами подробностями этой нелегкой профессии:

Нашла объявление о работе на известном сервисе. Устроиться было не очень легко, так как курьеров очень много и нет большой востребованности. Но мне повезло, - говорит девушка.

Ульяна рассказала, что перед выполнением каждого заказа у всех курьеров измеряют температуру. Боксы, в которых носят еду, обрабатываются и дезинфицируются. Однако курьерам не выдаются средства защиты и им приходится покупать их за свой счет. 

Людей на улице стало заметно меньше. Все таки сыктывкарцы стараются соблюдать режим обязательной самоизоляции. Но сейчас на улице стало теплеть и тут уже ничего не поделаешь - все больше и больше людей выходят гулять, - отмечает девушка.

Ульяна работает официально - по агентскому договору. Она отмечает, что зарплата довольно высокая. В среднем каждый доставщик выполняет по 10 заказов. В день у пешего курьера выходит 1500 рублей, у водителя - 2000 рублей.

Работать не страшно. Дома сидеть и ничего не делать хуже, особенно в такие времена. Люди рады нас видеть, всячески поддерживают. Я довольна своей работой, - отмечает сыктывкарка.

Девушка удивлена поддержкой от сыктывкарцев. Очень часто люди подходят фотографироваться, высказывают одобрение их профессии. 

Очень приятно работать в этой сфере. Мне нравится видеть улыбки людей, когда я доставляю им заказ. Меня поражает, что несмотря на все невзгоды, у людей сохраняется положительный настрой. 

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