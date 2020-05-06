Фото дня в Сыктывкаре: тайны густых туманов

После жаркого майского дня на Сыктывкар опустился густой туман. Его можно было наблюдать уже с вечера, но атмосфернее всего он был рано утром - именно в это время его запечатлел наш читатель, снимок которого попадает в нашу рубрику «Фото дня».

@lama_in_yokohama

Ёжики в тумане #pg11_фотодня

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