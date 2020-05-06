Владимир Путин рассмотрит рекомендации по выводу России из режима самоизоляции

6 мая пройдет президентское совещание с Владимиром Путиным, где ему представят рекомендации по постепенному выходу страны из режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Над проектом работали правительство и Роспотребнадзор, а также рабочая группа Госсовета. Также на совещании президенту должны отчитаться по поддержке экономики и населения, работе по специальному страхованию врачей и медперсонала. Правительство также доложит Путину, как оказывают поддержку тем, кто потерял работу.

Ясно одно, как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ограничения нельзя снять сразу, поэтому многие из них сохранятся. Говоря о возможном смягчении режима самоизоляции с 12 мая, он отметил, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий.

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