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Живой ветеран из Коми попал на мемориальную доску в Карелии

Живой ветеран из Коми попал на мемориальную доску в Карелии

06 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Надежды Бондаревой и издания «Карелия.Ньюс»
Дочь мужчины даже собиралась лично закрасить фамилию отца

Жительница Сосногорска рассказала, что ее отец, ветеран Великой Отечественной войны, попал в число погибших на на мемориале Долины Героев в Питкарянском районе в Карелии, пишет БНК.

Ветеран Василий Семенович Мезенцев – житель Сосногорска. В городе он известная личность, а его история началась в 1943 году, когда Василия Семеновича призвали в армию. В июне 1944 года его часть перебросили на Карельский фронт. Там он участвовал в Свирско-Петрозаводской операции, после чего на его имя по ошибке прислали похоронку. На самом деле он остался в живых, но в День Победы оказался в Румынии.В результате имя ветерана из Коми каким-то образом оказалось на памятнике в Карелии, в Долине Героев. Там была указана и дата смерти — 13 июля 1944 года. Дочь ветерана Надежда неоднократно предавала ситуацию огласке, но фамилия отца оставалась там же.

В конце концов женщина даже решила отправиться в Карелию и самолично закрасить фамилию отца, но оказалось, что ее просьбам все же вняли, только ни ей, ни ветерану об этом не сообщили.

- Оказалось, что просьбу исполнили, но мне не сообщили. Хотя в июне 2018 года мой знакомый был на мемориале, есть фото, но там еще отец был записан. Об этом отцу пока не сказала, скажу 9 мая, - поделилась дочь ветерана.

Заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский сообщил, что правительство Карелии свяжется с ветераном. По словам Надежды, власти еще не выходили с ним на контакт.

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