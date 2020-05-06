«Мы обязаны помнить и чтить ветеранов»: девочка из Коми участвует в федеральном конкурсе, посвященном Дню Победы

В Сыктывкаре отменили парад победы из-за коронавируса. Однако, несмотря на это, люди все равно празднуют этот праздник, участвуют в конкурсах. Портал PG11.ru узнал о девочке из Коми, которая участвует в федеральном конкурсе.

Софья Измайлова - талантливая жительница Коми, которая решила участвовать в федеральном конкурсе «Спасибо за победу!». Максим Измайлов, отец девочки, рассказал о том, как они решили участвовать в нем:

По телеканалу шла реклама конкурса. Я перешел на сайт и увидел, что можно загрузить видео. А девочка у меня талантливая, вот и без малейшего сомнения решили поучаствовать, - рассказывает Максим.

Отец Софьи отмечает, что его дочь уже участвовала в всероссийском конкурсе чтецов со своей «Балладой о матери» и заняла там первое место. Теперь семья решила замахнуться на эфирное время федерального телеканала «Победа», ведь именно это и является главным призом в конкурсе.

В нашей семье всегда воспитывалось уважение к этому великому празднику. К сожалению, война не обошла стороной множество семей. Мы обязаны помнить и чтить ветеранов, - отмечает отец

Максим призывает земляков поддержать его дочь в конкурсе. Проголосовать за Софью очень легко, не нужна никакая регистрация. Редакция портала PG11.ru желает девочке победы в конкурсе!



А как вы будете отмечать праздник победы? Пишите в комментариях!

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