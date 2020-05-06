Ученые нашли антитела, которые борются с коронавирусом

В Израиле выявили антитела, которые атакуют коронавирус в организме человека. Их могут использовать в создании вакцины против причины мировой пандемии – COVID-19. Об этом сообщают «Вести».

- Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента, - заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннетт.

Он также посетил лабораторию израильского Института биологических исследований, где ему продемонстрировали работу антител. Сейчас идет регистрация патентов, а затем начнется коммерческое производство вакцины. Министр добавил, что гордится израильскими исследователями, которые «сделали огромные шаги» в борьбе с коронавирусом.

Напомним, на 5 мая в Коми лабораторно подтверждено 698 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 9 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 129 пациентов выздоровело.

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