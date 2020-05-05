Фото дня: пугающие и завораживающие тучи над Сыктывкаром

4 мая в столице Коми выдалось по-настоящему жарким, и хотя горожане вряд ли успели насладиться такой погодой, уже вечером Сыктывкар накрыли свинцовые тучи, которые принесли с собой дождь и холод. Тем не менее, зрелище было действительно завораживающим. Снимки этого природного явления попадают в нашу рубрику «Фото дня».

Андрей Цветков

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