Фото дня: пугающие и завораживающие тучи над Сыктывкаром

Горожане делятся необычными снимками
Фото дня: пугающие и завораживающие тучи над Сыктывкаром05 мая 2020
Настя БауэрВозрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков
4 мая в столице Коми выдалось по-настоящему жарким, и хотя горожане вряд ли успели насладиться такой погодой, уже вечером Сыктывкар накрыли свинцовые тучи, которые принесли с собой дождь и холод. Тем не менее, зрелище было действительно завораживающим. Снимки этого природного явления попадают в нашу рубрику «Фото дня».
Андрей Цветков
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