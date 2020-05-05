Спортсмены Коми попросили врио главы республики открыть залы

Не так давно жители Республики Коми записали видеообращение к Владимиру Уйбе, где попросили его разрешить весеннюю охоту. В результате, ко всеобщему удивлению был подписан указ, который, хоть и с ограничениями позволил ей заниматься. Теперь же жители региона снова обратились к руководителю, но на этот раз с просьбой вернуть спорт.

В небольшом ролике спортсмены рассказали, почему регулярные занятия необходимы и как нелегко им живется без них. Они просят врио главы открыть спортзалы в республике: «Верните спорт жителям Коми» - говорят они обращении.

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