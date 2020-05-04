«Лекарства для сердца закончились»: в Сыктывкаре распространяется новый фейк

В Сети набирает обороты очередной фейк. Сейчас мошенники добрались уже и до Сыктывкара, и пост опубликовали несколько местных сообществ.

Пост, о котором идет речь, сперва не выдает в себе ничего, что могло бы броситься в глаза. Автор - некий Геннадий из поселка Краснозатонский - не просит денег, еды, а просто пишет о том, что ему не помешала бы работа:

Пост в одной из сыктывкарских групп

Однако подобный пост можно найти не только в сыктывкарских группах, но и по другим городам: Брянск, Калуга, Оренбург... Причем иногда имя автора поста меняется.

Как отмечают пользователи Сети, мошенники ориентируются именно на сердобольных людей. В переписке они сперва ничего не просят, а затем дают номер карты для перевода денег.

Портал PG11.ru предупреждает - не ведитесь на фейки! Если вас просят перевести деньги или спрашивают номер вашей карты, не говорите его никому! Если же вы стали жертвой мошенничества, то самым правильным действием будет обращение в полицию.