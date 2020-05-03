Фото дня в Сыктывкаре: редкий крылатый гость на взлетной полосе

Столица Коми - один из всего лишь нескольких городов мира, где аэропорт располагается в непосредственной близости от жилых массивов. Сыктывкарцы любят этим пользоваться - смотреть в минуты досуга, что же за новые самолеты пожаловали к ним в гости. А иногда и фотографировать их. Большинство делает это, стоя у окна, но есть и такие, кому удается подобраться ближе. Анастасия Ермакова, например, на днях запечатлела крупным планом Hawker 700 - один из наиболее современных бизнес-джетов в мире. Кого привезла в столицу Коми такая «крутая» крылатая машина, остается только догадываться.













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