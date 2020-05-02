Фото дня в Сыктывкаре: любопытная птичка среди ветвей

Фотограф из Сыктывкара поймал в кадр очаровательную птичку. В своем посте мужчина указал, что это «обыкновенная лазоревка». Но ведь она необыкновенная! А вам когда-нибудь удавалось снять птицу так близко? Пишите в комментариях!

@alexrum

- Обыкновенная лазоревка. #природа #воздух #природароссии #люблюприроду #инстатаг #живаяприрода #инстаграманет #природапрекрасна #наприроде #наприроду #наприродехорошо #люблюнебо #открытиесезона #природароссии #природапрекрасна #природамать #природарядом #природамира #природакрасота #природа_россии #природалучшийхудожник #природапогода #природарисует #природаматушка #природапросыпается #природарадует #природавокругнас #природаматьнаша #сыктывкар #коми

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.