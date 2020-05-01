Фото дня в Сыктывкаре: умиротворяющий пейзаж

Пока весь мир тревожно следит за распространением новой коронавирусной инфекции, фотографы Сыктывкара находят потаенные местечки и делают атмосферные снимки природы, полные умиротворения. Взгляните на этот пейзаж! Тревогу как рукой снимает, правда?

@marina_budaeva

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