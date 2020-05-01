Особенные дети Коми создали мультфильм, посвящённый детям врачей (видео)

Сейчас большинство медицинских работников проводит подавляющее количество времени на работе, стараясь приостановить распространение коронавируса, а их дети вынуждены оставаться дома одни. Поэтому особенные дети Коми создали необычный мультфильм, чтобы поддержать ребят, которые скучают по своим родителям. Об этом на страничке своего сообщества «ВКонтакте» сообщает Академический театр драмы им. В. Савина.

В посте указано, что в проекте приняли участие 48 детей с ОВЗ. С помощью родителей они не только нарисовали более 100 рисунков для сказки, но и озвучили её героев.

- Наш «Айболит» - это необычный мультфильм. В его создании приняли участие "особые" дети.

Мы посвящаем эту сказку детям всех медицинских работников. Эти ребята сейчас, как и мы, находятся дома, и очень скучают по своим мамам и папам, которые работают в больницах и поликлиниках.

Автор идеи и режиссер Захар Комлев, монтаж и оформление - Ирина Карпик, а голосом автора стала заслуженная артистка РК Светлана Малькова.

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