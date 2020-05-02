Изящество и теплые тона: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Режим самоизоляции продлили до 11 мая, но это не повод унывать! Портал PG11.ru подготовил для вас подборку из пяти сыктывкарских красавиц, чтобы вы брали с них пример и не переставали улыбаться и наслаждаться жизнью.

@olichkanavodova

- С любимой женщиной всегда трудно. Она либо снится, либо спать не даёт.

@_nastena_bestsennaya_

- Надежда умирает последней. Надеемся и ждём май. #сыктывкар #сыктывкаркоми #сыктывкарки #пг_красота #карантин #самоизоляция

@juliatokarezza

- Раньше совсем не любила Орбиту. Теперь я здесь живу. И знаете, здесь довольно неплохо, не считая адского ветра. А какие ваши любимые места в городе? #орбитасыктывкар #сыктывкар #pg_beauty #sexandcity #пг_красота

@ulanovasvetlana

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@19_katerinka

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