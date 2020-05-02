Изящество и теплые тона: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram02 мая 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 6+
@juliatokarezza / Изящество и теплые тона: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки радуют подписчиков своей красотой
Режим самоизоляции продлили до 11 мая, но это не повод унывать! Портал PG11.ru подготовил для вас подборку из пяти сыктывкарских красавиц, чтобы вы брали с них пример и не переставали улыбаться и наслаждаться жизнью.
@olichkanavodova
- С любимой женщиной всегда трудно. Она либо снится, либо спать не даёт.
@_nastena_bestsennaya_
- Надежда умирает последней. Надеемся и ждём май. #сыктывкар #сыктывкаркоми #сыктывкарки #пг_красота #карантин #самоизоляция
@juliatokarezza
- Раньше совсем не любила Орбиту. Теперь я здесь живу. И знаете, здесь довольно неплохо, не считая адского ветра. А какие ваши любимые места в городе? #орбитасыктывкар #сыктывкар #pg_beauty #sexandcity #пг_красота
@ulanovasvetlana
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@19_katerinka
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