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В Коми зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Коми зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом

01 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Bernd Thissen / TASS
Число зараженных продолжает расти

В Республике Коми официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

В регионе лабораторно подтверждено 649 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 5 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. 64 пациента выздоровело.

Напомним, 31 марта 2020 года в Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей республики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 соответствующий Указ подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

  • Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей. 
  • Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. 
  • Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
  • Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. 
  • Всегда мойте руки перед едой. 
  • Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 
  • Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 
  • Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы. 
  • Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. 
  • На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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