В Коми продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции для всех жителей Республики Коми продлён. Такой указ подписал руководитель региона Владимир Уйба.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 30 апреля, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба подписал указ о продлении режима самоизоляции до 24 часов 11 мая. Документом также внесён ряд изменений в Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности». Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Напомним, недавно президент Владимир Путин также заявил о том, что режим самоизоляции необходимо продлить. Он отметил отметил, что три рабочих дня между майскими праздниками будут объявлены нерабочими. На период до 11 мая включительно губернаторы сохранят дополнительные полномочия. При этом врио главы Коми Владимир Уйба считает, что в регионе необходимо подождать как минимум до 15 мая.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»