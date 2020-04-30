Фото дня в Сыктывкаре: чудо-автомат и «живая вода»

Один из наших подписчиков увидела в одном из торговых центров Сыктывкара забавную, но в то же время не самую приятную картину: к автомату с гордой надписью «живая вода» был подключен обычный водопровод. Как думаете, есть ли у авторов этой идеи весомые аргументы? Пишите в комментариях!

Рома Аскетов

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