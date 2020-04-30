Пенсионеры бегут на дачи: сыктывкарка рассказала о переполненных автобусах (фото)

В Сыктывкаре, несмотря на эпидемию коронавируса, начался дачный сезон. Как обстоят дела с автобусными маршрутами до участков? Горожане прислали порталу PG11.ru фото из переполненного дачного автобуса.

Обеспокоенная сыктывкарка, которая скинула снимки, сообщила, что автобусы, которые следуют по маршрутам к дачным участкам, забиты пожилыми людьми:

Сколько можно издеваться над людьми? С наступлением весны все бабушки и дедушки Сыктывкара побежали на свои огороды. А помимо них в Дырносе постоянно проживает немало людей, которые выезжают на работу, в магазины и аптеки. И в час пик на линии всего один маленький автобус ПАЗ, - рассказывает сыктывкарка.

Женщина отмечает, что никаких мер пока что не принималось. Люди не сохраняют дистанцию, несмотря на то, что находятся в зоне риска.

Последние две недели большую часть тех, кто ездит в автобусе, составляют пожилые люди старше 65 лет. Они теперь думают не о самоизоляции, а о том как бы доехать до дачи, посмотреть, все ли в порядке на их шести сотках. Им далеко безразлично на ситуацию в стране.

Что вы думаете об этой ситуации? Пишите в комментариях!



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