Россияне заявили, что устали от самоизоляции

Больше половины жителей страны признались, что устали сидеть в самоизоляции, а некоторые отметили, что у них уже просто «нет сил». Об этом рассказали «Известия».

Согласно опросу издания, 62% россиян устали от самоизоляции, а 22% уже просто не могут в ней находиться. При этом на вопрос о том, смогут ли люди вернуться в обычное русло, 20% заявили, что им будет сложно, а чем дольше длится «затворничество», тем хуже становится ситуация с адаптацией к офису в будущем.

Среди основных трудностей россияне видят ранний подъем, поездки в общественном транспорте и общение с людьми.

Строить планы на жизнь после эпидемии большинство россиян пока опасаются — 54% участников опроса уверены: для этого еще не пришло время. Но 16% респондентов признались, что больше всего соскучились по прогулкам в парках, 13% отмечают нехватку общения с родственниками, 8% — с друзьями. Каждый десятый стремится поскорее попасть в спортзал, столько же страдают от отсутствия возможности сходить в салон красоты.

Нпрезидент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции необходимо продлить. Он отметил отметил, что три рабочих дня между майскими праздниками будут объявлены нерабочими. На период до 11 мая включительно губернаторы сохранят дополнительные полномочия. При этом врио главы Коми Владимир Уйба считает, что в регионе необходимо подождать как минимум до 15 мая.

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