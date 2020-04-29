Видео дня: сыктывкарка поделилась своим первым полетом на параплане

Рожденный ползать летать не может? Люди давно опровергли это утверждение! А одна из наших читательниц даже доказала, что может сравниться с птицами, и отправилась в небо на паралане. Своими впечателениями она поделилась в Instagram.

@samarkina__irina

- Я, конечно, подозревала, что это круто, но что настоооооолько!!!! Было очень волнительно, и перед полётом меня даже потряхивало. Чем быстрее приближался этот момент, тем больше было волнение. Меня прицепили, провели инструктаж и... Мы полетели. Первые моменты у меня захватывало дух.

На поворотах я думала что сейчас вывалюсь, но через 5 минут полёта уже освоилась и даже осмелела.

Отпустила руки и даже достала из кармана телефон заснять эту красоту. Надо сказать, что с погодой нам повезло ооочень. И закат был на редкость шикаааарным. Все для меня. Летала я с самым надёжным опытным пилотом Дмитрием, которому отдельное спасибо за прекрасные эмоции. В конце видео я делюсь с вами впечатлениями. Но слов почти нет и улыбка на лице не сходила ещё несколько часов. Каждому желаю испытать эти невероятные эмоции! Страшно? Нет! Волнительно? Да! Круто? Ещё быыыыы!!! Я благодарна тем людям, которые подарили мне возможность испытать эти чувства.



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