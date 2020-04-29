«Я стал танцором из-за испорченной одежды»: исполнители из Сыктывкара рассказали о творческом пути

Ежегодно 29 апреля отмечается Международный день танца. Его начали праздновать с 1982 года по инициативе Международного совета танца. Три совершенно разных танцора поделились с порталом PG11.ru особенностями своей профессии.

Хореограф и танцовщица Ксения Поличенко уже третий год работает в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Коми. Девушка поделилась, что увлеклась танцами еще в детстве:

- Мой танцевальный путь начался с Благоевского дома культуры. Это случилось очень неожиданно, потому что все детство я пела и ходила в музыкальную школу, но к танцам меня потянуло сильнее в 9-летнем возрасте. Я танцевала в поселковом ДК в группе под названием «Инфиз». Мы объездили много мест по Удорским поселениям, занимали призовые места.

Ксения рассказала, что в свое время очень вдохновилась фильмом «Шаг вперед». Она мечтала стать профессионалом, создать свою группу, вернуться к себе на родину и продолжать дело своего педагога, но все сложилось по-другому. С детства сыктывкарка исполняла только народные танцы, но после поступления в Колледж Культуры им.В.Т Чисталёва Ксении пришлось развиваться во всех направлениях:

- Когда я училась, мне очень нравились специализации «Современный танец» и «Бальные танцы», хотелось больше в них развиваться, на 4 курсе я полюбила всю специализацию целиком: от классического танца до историко-бытового.

Сыктывкарка горит желанием осваивать новые направления и жанры, таких как: джаз-фанк, вог, дэнс хол, хип-хоп и даже брейкинг. Сейчас Ксения работает в Национальном музыкально-драматическом театре:

- Безумно нравится период новых постановок, разбор произведения, наставления и задания от нашего художественного руководителя Горчаковой Светланы Гениевны. Премьеры спектакля - это такое волнение за артистов, такой адреналин, а когда ты понимаешь, что все прошло удачно, появляется чувство гордости. Это незабываемые эмоции.

Несмотря на то, что мноие относятся нсерьезно к профессии танцора или хореографа, девушка убеждена - заработать танцем вполне возможно:

- Естественно, самый общий стереотип, связанный с танцами, состоит в том, что это не работа. Когда на вопрос о том, чем я занимаюсь, люди слышат «танцую», они кивают головой и тут же добавляют: «Прикольно. А серьезно, чем?» Мой папа никогда не хотел чтобы я занималась танцами, но я сказала что буду идти к своей мечте и буду зарабатывать не только себе на жизнь, но и родителям в помощники запишусь. Между тем, заработать танцем - вполне реально. Однако для этого необходимо просто найти себя и своё место.

Ксения желает всем танцовщикам: и начинающим, и уже сложившимся не утратить свежести восприятия в танцах, не терять желания учиться и расти дальше.

- Для обучения сейчас есть масса возможностей, можно скачивать учебные видео, посещать мастер-классы, участвовать в фестивалях и конкурсах, в нашем городе есть Колледж Культуры, там самые профессиональные и лучшие педагоги.

Кроме «академического» танца сыктывкарки занимаются и танцами «go-go». Танцовщица из Сыктывкара, решившая остаться анонимной, рассказала о своем творческом и профессиональном пути.

Девушка поделилсь, что танцами она занималась с раннего детства, сначала по маминой инициативе, потом, когда перешла в другой коллектив, полюбила это дело сама.

- Я всегда с радостью шла на занятия, сейчас вспоминаю их с любовью и теплотой, это был, пожалуй, лучший период в моей жизни. До сих пор с лучшей подругой периодически пересматриваем старые записи выступлений, причём многие танцы помним и можем повторить, хотя прошло уже десять лет.

После окончания школы сыктывкарка внезапно для самой себя заинтересовалась клубными танцами:

- Тогда я узнала про Анну Кончаковскую, известную как Морячка - лучшую go-go танцовщицу России. Очень нравилась её внешность, фигура и пластика. Наверное, с неё всё началось. Когда я переехала в Сыктывкар, мыслей о танцах не было, потому что надо было посвящать время учёбе. Однако спустя первые пару месяцев я, как, наверное, многие студенты, которые вырвались из семейного гнёздышка, не имела опыта правильно распределять финансы и потратила все свои деньги. Надо было искать работу, я купила какую-то газету с объявлениями и нашла там вакансию в ночном клубе. Пришла на просмотр, станцевала и меня взяли. До сих пор считаю это какой-то невероятной удачей, потому что теперь любимое занятие приносило доход, и всё благодаря первой попавшейся газете. Первые зарплаты тратила на костюмы, но это были приятные траты.

Танцовщица поделилась, что ей очень повезло с коллективом ночного клуба:

- Когда я только шла туда, у меня почему-то было представление, что в таких местах работают какие-то стервозные дамочки, а я совсем не такая. Но всё оказалось иначе, были хорошие отношения и с коллегами, и с начальством. В этом клубе я работала довольно долго, потом пробовала работать и в других, но что уверенностью могу сказать, что первый был самым лучшим именно в плане коллектива. У меня никаких трудностей не возникало, кроме, разве что, дороги. Много денег уходило на такси, так как клуб был в Эжве. Кроме этого были проблемы со студенческим общежитием, в которое меня не хотели пускать раньше шести утра, поэтому приходилось ждать в клубе. Если честно на подготовку я вообще не тратила особо много времени, о чём сейчас жалею, потому что всё можно было бы сделать намного качественнее.

Сейчас девушка уже не танцует. Все потому, что работа танцовщицы клуба - это ночная работа, которая очень сильно утомляет:

- Перестала танцевать, потому что устала от этого физически и морально. Когда ты совсем юный, вся эта ночная жизнь в радость. Но со временем понимаешь, что ночью всё-таки хочешь быть дома в тёплой кровати, а не в шумном месте в откровенных нарядах.

Сыктывкарка уверена, что танцами можно зарабатывать хорошие деньги, главное - любить своё дело, тогда будешь всегда развиваться и совершенствоваться.

- Конечно, если танцуешь в ночном клубе, всегда стоит помнить, что это не навсегда, и что если хочешь посвятить жизнь танцам, нужно заранее продумывать, что будешь делать дальше, - поделилась девушка.

А молодой преподаватель Максим Сиетиньш поделился, что его увлечение танцами началось после того, как он испортил свою одежду:

- Когда я был ребенком, родители привели меня в Детский центр «Гудвин» в Усть-Цильме и мне понравился кружок рисования, так как там занималось большинство моих одноклассников. Но после я испачкал новую кофту красками и родители попросили попробовать что-то другое. Отвели на первое занятие в танцевальный кружок и меня затянуло в хореографию.

Максим рассказал, что с детства знал, что станет хореографом. Сначала он занимался в танцевальном кружке «Ритмы планеты», а после окончания школы поступил в Колледж культуры на хореографическое отделение и начал заниматься танцами профессионально. Сейчас Максим состоит в ансамбле «Пелысь мольяс» и преподает народный танец в хореографическом коллективе «Сувенир Пармы».

- Раньше я занимался народными танцами, а после того, как занялся хореограией профессионально, начал затрагивать несколько стилей и считаю себя многосторонним. Мне предстоит многому еще научиться, так как все на месте не стоит, все развивается и я думаю, что надо пробовать все, так как на одном силе далеко не уедешь, - поделился сыктывкарец.

Несмотря на режим самоизоляции, Максим продолжает упорно трудиться:

- Даже сейчас, в период пандемии коронавируса, у меня все движется, я заканчиваю колледж, сдаю по видео комбинации по хореографии, занимаюсь сам дополнительно, растяжкой поддержанием формы.

Максим желает начинающим танцорам упорства, умения всегда добиваться своих целей, не стоять на месте, а развиваться.

- Совершенству нет предела. Знакомьтесь с разными стилями, участвуйте в конкурсах, в мастер- классах.

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