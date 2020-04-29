Сыктывкарец получил штраф за поход на день рождения

В столице Коми рассмотрели дела о нарушении режима самоизоляции. Административные дела получили три человека, которые по разным причинам решили прогуляться без особых на то причин. Об этом сказано на сайте городского суда.

Один из нарушителей решил отпраздновать день рождения знакомой, где, естественно, не обошлось без спиртного. В результате он и два его знакомых оказались признаны виновными в нарушении. Двое из них отделались предупреждениями, а вот третьему назначили реальный штраф в виде 2 тысяч рублей.

Кстати, 28 апреля президент Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции необходимо продлить. Президент также отметил, что три рабочих дня между майскими праздниками будут объявлены нерабочими. На период до 11 мая включительно губернаторы сохранят дополнительные полномочия. С 12 мая начнется постепенный выход из режима самоизоляции.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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