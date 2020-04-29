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Как бездомные выживают во время пандемии: откровения сыктывкарских волонтеров

Как бездомные выживают во время пандемии: откровения сыктывкарских волонтеров

29 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Сытый гражданин/ vk.com / Как бездомные выживают во время пандемии: откровения сыктывкарских волонтеров
Жители столицы помогают им, несмотря на эпидемию

В Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции. Пострадали многие слои населения, особенно малоимущие и бездомные. А как они выживают? Портал PG11.ru узнал ответ на этот вопрос.

В этот сложный для сыктывкарцев период работают волонтерские организации. «Сытый гражданин» помогает бездомным и просто нуждающимся в помощи. Координатор проекта Илья Костин поделился с нами информацией о сложившейся ситуации.

Теперь все стало намного сложнее. Раньше мы раздавали горячие обеды 3 раза в неделю: в четверг, субботу и воскресенье. Теперь, к сожалению, мы так делать не можем. Сейчас мы делаем раздачу пищевых наборов по воскресеньям на Свободы 25 в Сыктывкаре и на перроне в Эжве, - рассказывает координатор

Илья также отмечает рост числа обращений: если раньше они готовили 40-60 наборов на одну точку, то теперь нужно готовить 130. Также теперь тратиться больше финансов: раньше на обеды уходило от трех до четырех тысяч, сейчас около 30. Количество обращений за помощью увеличилось в несколько раз.

Бездомным, к сожалению, сейчас приходится очень тяжело. Им нельзя гулять на улице, так как сотрудники их сразу задерживают. Помощи ждать тоже неоткуда. Но несмотря на все трудности, они стараются соблюдать социальную дистанцию. К примеру на раздаче пищевых наборов они стоят друг от друга на расстоянии и стараются лишний раз не контактировать? - поделился координатор.

Однако Илья отмечает небывалый рост помощи, как материальной, так и физической. Люди постоянно шлют пожертвования, появилось много постоянных спонсоров. Об этом «Сытый гражданин» написал в своей группе «ВКонтакте»:

Конечно, пандемия перевернула мир с ног на голову - кажется, что мы смотрим нескончаемое реалити-шоу, где люди теряют работу и остаются без средств к существованию. Но гораздо важно другое - каждый день мы открываем для себя миры добра, бескорыстности и самопожертвования. Сейчас гораздо чаще, чем раньше. Это невероятно, удивительно, бесценно. Спасибо! 

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Если и вы хотите помочь проекту, волонтеры не откажутся от этого! Помочь финансово можно переводами: 
1) На карту Сбербанка: 639002289056389556 (Илья Анатольевич Костин) 
2) По номеру телефона: 89128636666 (Илья Анатольевич Костин). 

Также можно помочь и продуктами: гречкой, тушенкой, макаронами, чаем. Или же принести гигиенические принадлежности

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