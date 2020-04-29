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Эксперты нашли в российских чипсах тяжелый металл и мышьяк

Эксперты нашли в российских чипсах тяжелый металл и мышьяк

29 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Большинство продуктов оказались безопасными

В Роскачестве завершился спецпроект по проверке чипсов, в ходе которого исследовали 54 показателя качества и безопасности. Всего специалисты изучили чипсы 16 торговых марок. Об этом сообщают «Известия».

Результаты проекта позволили развенчать некоторые мифы, в том числе о том, что производители используют огромное количество вредных для человека усилителей вкуса, красителей и консервантов. Тем не менее, в некоторых чипсах обнаружили опасные вещества.

Проверку Роскачества прошли картофельные чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lays, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные Naturals с пармезаном (Lorenz), мегачипсы картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos), свекольные (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»).

По итогам исследования специалисты не выявили нарушений в части содержания в продукте ГМО, красителей, консервантов, афлатоксина, радионуклидов и консервантов. Но в картофельных чипсах четырех торговых марок — Pomsticks (0,31 мг/кг), Lorenz (0,13 мг/кг), «Московский картофель» (0,064 мг/кг), Kracks (0,061 мг/кг) — выявили кадмий. Его содержание максимально в чипсах Pomsticks, где превышение предельно допустимого уровня отмечено в 10 раз.

В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк. Чипсы проверили и на наличие акриламида — канцерогенного вещества, которое образуется в продукте при жарке. Относительно много этого вещества выявили в картофельных чипсах «Московский картофель».

По итогам проверки остаточные следы пестицида хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда — в двух, пропамокарба — в двух, пиримифос-метила — также в двух.

Ни в одном из исследованных образцов не выявлено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней. Но всё же было обнаружено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в картофельных чипсах Kracks.

Все обнаруженные в чипсах усилители вкуса безопасны для здоровья человека и находятся в разрешенном законодательно диапазоне (ТР ТС 029 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»).

Однако эксперты обнаружили усилители вкуса, не заявленные на маркировке. В исследованных образцах меньше всего соли в кукурузных чипсах Happy Nachos (1,07%) и свекольных Kiwa (1,11%). Больше всего — в картофельных Lorenz (3,46%). Содержание соли в прочих чипсах варьирует в этом диапазоне.

Если сравнивать картофельные чипсы с овощными и зерновыми, то их калорийность и содержание жиров примерно на одном уровне.

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