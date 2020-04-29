В России создали список памяти погибших от коронавируса врачей

Медики России запустили сайт, где собрали имена погибших во время пандемии коронавируса сотрудников. Проект получил название «Список памяти». Среди врачей оказались и почившие жители Коми.

Сайт призван в первую очередь сохранить память о людях, а не вести правильную статистику – так сказано на портале проекта. В список попадают люди, которые являлись медработниками и умерли во время эпидемии от причин, связанных с коронавирусом. В том числе если если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания.

На 28 апреля «Список памяти» состоял из 72 человек. Это врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другие медицинские работники, погибшие во время пандемии. Среди них есть и жители Коми: Татьяна Николаевна Аванесян - сестра-хозяйка из городской больницы Эжвинского района и Светлана Григорьевна Размыслова - санитарка из Коми республиканской клинической больницы.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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