Фото дня в Сыктывкаре: дорога за горизонт

Горожане делятся своими снимками с подписчиками
Фото дня в Сыктывкаре: дорога за горизонт28 апреля 2020
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Виктория Миронова
Многие любят путешествия, но для того, чтобы полюбоваться дорогой и поймать атмосферу пути не обязательно ехать куда-то далеко. Часто красота у нас под носом и достаточно ее только увидеть. Именно так и сделала наша подписчица, которая поделилась своим снимком с вами.
Виктория Миронова
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28 апреля 2020, 18:05