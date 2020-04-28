Фото дня в Сыктывкаре: дорога за горизонт

Многие любят путешествия, но для того, чтобы полюбоваться дорогой и поймать атмосферу пути не обязательно ехать куда-то далеко. Часто красота у нас под носом и достаточно ее только увидеть. Именно так и сделала наша подписчица, которая поделилась своим снимком с вами.

Виктория Миронова

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.