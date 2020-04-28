Медики назвали продукты, которые укрепляют противовирусную защиту организма

В период пандемии особенно важно следить за своим здоровьем. Это означает не только своевременное мытье рук и ношение масок, но и правильное питание которое укрепит защиту организма. Какие продукты лучше для этого употреблять, врач «Поликлиники номер 1» управделами президента Вера Шарошкина.

Речь идет о витаминах и микроэлементах, которые влияют на противовирусную защиту. Эксперт, в частности, отмечает, что витамин С содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, квашеной капусте, брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых. А, например, витамин D имеется в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности. Кроме того витамин D можно получить побывав под солнечным светом 15 минут. Для этого можно подставить солнцу лицо и руки.

Также Вера Шарошкина рекомендует употреблять продукты, содержащие цинк. Он имеется в мясе, сыре, морепродуктах и свекле. Причем свеклу врач-диетолог советует запекать, потому что при варке часть витаминов и микроэлементов теряется. Кроме того, эксперт советует употреблять 30 наименований овощей, фруктов, злаков и зелени.

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