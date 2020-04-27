Фото дня в Сыктывкаре: завораживающие цвета ночи

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Фото дня в Сыктывкаре: завораживающие цвета ночи27 апреля 2020
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@vladmakeenkov
Ночь - завораживающее и вдохновляющее время суток. Нет человека, который хоть единожды не любовался ее красотой. Вот и наш подписчик подметил это. И поделился с нами замечательной фотографией, которую назвал «Цвета ночи».
@vladmakeenkov
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