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Фото дня в Сыктывкаре: завораживающие цвета ночи

Фото дня в Сыктывкаре: завораживающие цвета ночи

27 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@vladmakeenkov
Горожане делятся своими снимками с подписчиками

Ночь - завораживающее и вдохновляющее время суток. Нет человека, который хоть единожды не любовался ее красотой. Вот и наш подписчик подметил это. И поделился с нами замечательной фотографией, которую назвал «Цвета ночи».

@vladmakeenkov 

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